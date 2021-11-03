DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 saldırganla Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine düzenlediği eylemde, Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.

25 ölü, 50'den fazla yaralı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıda, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Olayda en az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

2017'de de aynı hastaneye saldırı

Aynı hastaneye, 2017'de DEAŞ üyelerince düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana 2'si Kabil, 1'i Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere gerçekleştirdiği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.