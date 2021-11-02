Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Kabil'de patlama: En az 25 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesinin yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük askeri hastanesinin yakınlarında gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. https://t.co/NVJnKO0wBs pic.twitter.com/Rj7sdyvvyN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2021
Olayda en az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Afganistan Kabil Taliban
Son Haberler
- 17:25
- 17:25
- 17:20
- 17:27
- 16:52
Sıradaki Haber
"BAE Beyrut'taki elçilik binasını satacak" iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz