Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük askeri hastanesinin yakınlarında gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. https://t.co/NVJnKO0wBs pic.twitter.com/Rj7sdyvvyN