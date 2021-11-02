Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."