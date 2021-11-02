Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesinde Gerçekleştirilen Terör Saldırıları Hk. https://t.co/JEkF5Mk9TP pic.twitter.com/sBuc4LzYVu— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 2, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afganistan Terör Örgütü Terör Saldırısı
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