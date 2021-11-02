Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.
5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” diye konuştu.
Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” dedi.
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