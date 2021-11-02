İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında parmak izi entegrasyonu sağlandı. Böylece emniyet güçleri olaylara müdahalede hız kazandı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, projeyi TRT Haber'e anlattı.

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığımızca ülke genelinde parmak izi verilerini alan birimlerin almış olduğu verilerin tek havuzda toplandığı entegrasyon projesidir. Bu sayede adaletin de hızı verimi ve etkinliği aşırı derecede artırıldı."

Parmak izi entegrasyonu projesiyle 147 bin 729 olay aydınlatıldı. Binlerce asayiş, terör ve narkotik vakasını çözüme kavuşturan projeye dair merak edilen soruları Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/cxDv63PZlT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2021

1389 cinayet vakası çözüldü

Entegrasyonla birlikte çözülemeyen vakalar da aydınlatılarak suçlular adalete teslim edildi.

Kriminal Daire Başkanlığı verilerine göre, asayişte 134 bin 712, terörde 4 bin 402, narkotikte 8 bin 615 olay aydınlatıldı. Toplam çözülen olay sayısı 147 bin 729 oldu.

Parmak İzi Entegrasyon Projesi sayesinde aydınlatılan cinayet vakalarında da artış yaşandı. 1389 cinayet dosyası parmak izi entegrasyonu kullanılarak aydınlatıldı. Çözülen dosyalarla birlikte ülke genelinde 2217 şüpheli cinayetten yakalanarak adalete teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, POLSAN ve HAVELSAN desteği ile geliştirilen, yerli ve milli parmak izi yazılımının hayata geçmesi için de çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Aykut Olgun