Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, saat 15.05'te başladı.
Kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.
Etiketler: Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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