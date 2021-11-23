Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kuvva-i Merkez bölgesinde Taliban güçlerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, bombanın araca yerleştirildiği ve saldırıda 2 Taliban mensubunun yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıların çoğunu DEAŞ üstlendi

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

8-15 Ekim'de Kunduz ve Kandahar'da bir hafta arayla Şiilere ait camilerde cuma namazı sırasında düzenlenen patlamalarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Patlamaları da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.