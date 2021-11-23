Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, Batı ve Orta Afrika ülkelerinde çocukların hükümet güçleri ve silahlı guruplar tarafından çatışmalara dahil edildiğine dikkati çekti.

Poirier, durumun endişe verici olduğunun altını çizerek, son 5 yılda silahlı çatışmalara dahil edilen çocuk sayısının da arttığını belirtti.

"Son 5 yılda 21 bin çocuk çatışmalara sokuldu"

Son 5 yılda 21 bin çocuğun çatışmalara sokulduğu bilgisini paylaşan Poirier, 2 binden fazla çocuğun da cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Poirier, 3 bin 500'den fazla çocuğun kaçırıldığını ve bu rakamla bölgenin dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Çatışmalar nedeniyle çocukların en fazla etkilendiği ülkeler arasında Burkina Faso, Kamerun, Çad, Kongo, Mali, Moritanya ve Nijer bulunuyor.