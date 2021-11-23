ABD'de, yüksek petrol fiyatlarını düşürmek ve arz eksikliğini gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağı açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını belirtilerek, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle paralel alındığı söylendi.

Fiyatların yüzde 10 düştüğü belirtildi

Birkaç hafta içinde bu çalışmayla ilgili raporların kamuoyuna açıklanmasıyla petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düştüğünün belirtildiği açıklamada, Biden'ın gerekirse ek önlem almaya ve yeterli arzı sürdürmek için dünyanın geri kalanıyla koordinasyon içinde çalışmak için tüm yetkileri kullanmaya hazır olduğu belirtildi.