Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya gelecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 26 Kasım'da Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.
Görüşme 26 Kasım'da yapılacak.
Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada bölgedeki ticari ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konusuna özel önem verileceğine işaret edilirken, Putin; Aliyev ve Paşinyan'la ikili görüşmeler de yapacak.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev Rusya Vladimir Putin
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