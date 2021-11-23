Norveç'te Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın nedenini henüz belirlenemediğini belirten Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim'' dedi.