Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te uçak düştü: 3 kişi öldü
[Fotoğraf Ap Arşiv]
Norveç'in Larvik kentinde eğitim uçağının ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Norveç'te Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kazanın nedenini henüz belirlenemediğini belirten Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim'' dedi.
Etiketler: Norveç Uçak Kazası
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