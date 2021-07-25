Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de silahlı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Güldere ilçesinde 5 kişiye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırı sonucu 2'si güvenlik görevlisi 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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