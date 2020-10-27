Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabil'de bombalı saldırıda 3 sivil öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Saray Çukurak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son Haberler
- 16:00
- 15:59
- 15:59
- 15:55
- 15:55
Sıradaki Haber
İran'da vaka ve ölümlerde rekor artış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz