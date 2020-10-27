Söz konusu rakamları Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari verdi.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 299’a, vaka sayısının da 581 bin 824’e çıktığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 995’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 463 bin 611 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Yezd, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.