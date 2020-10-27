İngiltere’de bazı aşırı sağcı grupların çocuklara neo-Nazi söylemlerini yansıtan oyunlar gönderdiği ortaya çıktı.

İngiliz medyasındaki haberlere göre çocuklar önce internet üzerinden gruplara katılmaya teşvik ediliyor. Ardından ikna süreci başlıyor.

Müslümanların bıçaklandığı, başlarının kesildiği, Yahudilerin ve siyahilerin vurulmalarını gösteren oyunlar taşınabilir belleklerle çocuklara gönderiliyor.

İngiltere'deki İslam karşıtlığı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama Direktörü İman Atta konuyu TRT HABER'e değerlendirdi.

Atta, "Bu olaylarla daha önce de karşılaştık. Halktan da bize rapor edilen durumlar var. Bu tür videoların nadir de olsa etkisi çok büyük ve önemli. Müslümanların düşman olduğunu ve öldürülmeleri gerektiğini akıllara yerleştiriyor" dedi.

Oyun gönderilen çocuklardan en küçüğünün yaşının 9 olduğu belirlendi.

Salgın döneminde bilgisayar başında daha çok vakit geçiren çocukların bu tehlikeyle daha fazla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor.

Oyun endüstrisinin denetimi de bu noktada başlıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre, nefret suçlarının sayısı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 76 bin 70'e çıktı.