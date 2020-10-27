Virüsün hızla yayıldığı Avrupa kıtasında toplam vaka sayısı 8 milyon 620 binin üzerinde.

Dünya Sağlık Örgütü, salgınının yeni merkez üssünün Avrupa kıtası olduğuna dikkat çekti.

Virüsle mücadelenin ciddi şekilde hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Fransa

Fransa'da son 24 saatte, 26 bin 771 yeni vaka kaydedildi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean Delfraissy, endişe verici bir açıklamada bulundu.

"Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz" dedi.

İspanya

İspanya'da vaka sayısı son 3 günde 52 bin 188 arttı. Ülkede olağanüstü hal uygulaması başladı.

Şimdilik sadece 15 gün süreyle ilan edilen olağanüstü halin, Mayıs ayına kadar uzatılması gündemde.

Belçika

Belçika'da son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaştı.

Toplam vaka sayısı 320 bini geçti.

Yetkililer, salgının bu seyirde ilerlemesi halinde, iki hafta içinde hastanelerdeki

yoğun bakım ünitelerinin dolabileceği uyarısında bulundu.

Rusya

Rusya'da vaka sayısı 1 milyon 530 binden fazla...

Parlamentonun alt kanadı Duma'da 91 milletvekillinin koronavirüse yakalandığı,

milletvekillerinden birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklandı.

Sri Lanka

7 bin 872 vakanın olduğu Sri Lanka'da parlamentoda görevli bir poliste koronavirüs tespit edildi.

Bunun üzerine parlamentoda çalışmalara ara verildi.