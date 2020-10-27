Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında gazeteciler de birçok tehlike atlatıyor.

Yaşananları aktaran basın mensuplarının çalıştığı bölgeler havan mermisi ve roketlerin hedefi oluyor.

Son yaşanan saldırı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sukavuşan’da gerçekleşti.

Bölgeden izlenimlerine ilişkin haber hazırlayan Euronews ekibi, Ermeni güçlerin attığı roketten kıl payı kurtuldu.

Gazetecilerin aracı hafif savrulsa da kontrolden çıkmadı. Roket, o an açık olan araç kamerasına yansıdı.