Scitech Daily'de yer alan habere göre, 2018 yılında yola çıkan Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS, Güneş'ten daha küçük ve daha soğuk olan bir cüce yıldızın etrafında 17 küçük gezegen keşfetti.

Gök bilimciler, bu gezegenlerden biri olan TOI-700d'nin Dünya boyutunda olduğunu ve aynı zamanda yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer aldığını açıkladı.

Bilim insanları, TOI-700d'den elde edilen verileri NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'nu kullanarak doğruladı ve gelecekteki gözlemlere yardımcı olması için gezegenin potansiyel ortamlarını modelledi.

[NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi]

Güneş sistemimizde, Merkür yaklaşık 88 günde Güneş'in etrafında dönüyor; Güneş'e o kadar yakın ki, sıcaklığı 400 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.

TOI-700d ise cüce yıldıza Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığından daha yakın olmasına rağmen yörüngedeki konumu nedeniyle yaşanılabilir bölgede yer alıyor.

Dünya'dan 102 ışıkyılı uzaklıkta bulunan gezegenin gezegenin kayalık olabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, yüzeyde sıvı suyu ve atmosferde su taşıyan bulutları araştırmak için daha hassas ölçümlerle ayrıntılı iklim çalışmaları yapacak.