ABD başkanlık ve Kongre seçimine bir hafta kala iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda başkanlığı boyunca en sık yaptığı şeyi tekrarlayacağı konuşuluyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump seçilmesi halinde bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovmaya hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü Chris Wray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü Gina Haspel'ın görevine son vermeyi düşünüyor.

Trump'ın, eski Başkan Barrack Obama'nın Rusya soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamadıkları için Haspel ve Adalet Bakanı Bill Barr'dan rahatsız olduğu öne sürüldü.

Basında yeralan haberlerde ayrıca, Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy deVos'tan da memnun olmadığı iddia edildi.