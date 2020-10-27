Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 16 bin 550 artarak 1 milyon 547 bin 774'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 12 bin 844 artışla 1 milyon 158 bin 940'a ulaştı.

Ülkede, virüs nedeniyle 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü ve böylece toplam hayatını kaybeden sayısı 26 bin 589 oldu.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,4'ünde belirti görülmedi.

Tedbirler sıkılaştırılıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, COVID-19'a karşı tedbirleri yeniden sıkılaştırma yönünde karar alındı.

Karar gereği, yarından itibaren ülke genelinde halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca, 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin çalışması yasaklandı.

Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.