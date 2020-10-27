AB Komisyon Başkan Yardımcısı ve göç, güvenlik ve sosyal haklar gibi konulardan sorumlu üye Schinas, virüs kaptığını sosyal medyadan duyurdu.

Schinas, AB Komisyonu üyelerinin yarın düzenlenecek haftalık toplantısı öncesinde düzenli olarak yapılan COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını, bu nedenle kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Bugüne kadar AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil çok sayıda komisyon üyesi, COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri için karantinaya girmişti. Komisyonun araştırma, kültür, eğitim ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriyel de COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.