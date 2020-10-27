Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü
Hindistan'ın doğusunda iki teknenin alabora olması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki habere göre, Batı Bengal eyaletindeki Murshidabad bölgesindeki gölette iki tekne alabora oldu.
Polis yetkilileri, 10'ar kişinin bulunduğu teknelerin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin bölgede arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Hindistan'ın özellikle kırsal kesimlerinde sık sık tekne kazaları yaşanıyor.
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