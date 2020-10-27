Ülke basınındaki habere göre, Batı Bengal eyaletindeki Murshidabad bölgesindeki gölette iki tekne alabora oldu.

Polis yetkilileri, 10'ar kişinin bulunduğu teknelerin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin bölgede arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Hindistan'ın özellikle kırsal kesimlerinde sık sık tekne kazaları yaşanıyor.