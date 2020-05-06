Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başkent Kabil'in merkezi ve Şeker Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonda, 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 8 örgüt üyesinin de sağ yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.