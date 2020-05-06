ABD Başkanı Donald Trump, salgın sürecinde ilk kez Washington dışına çıktı, Arizona'da bir maske fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikayı maskesiz gezen Trump, "Virüs geçene kadar daha çok insan ölecek" dedi; aşı olsa da olmasa da ülkenin normale döneceğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Salgının başında Beyaz Saray'a bağlı Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü kurulmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de salgının yayılma hızını azalttıklarını, Görev Gücü'nü dağıtmayı düşündüklerini açıkladı.

Washington yönetiminin ilk önceliği ise ekonomiyi bir an önce canlandırmak. Ancak uzmanlar temkinli.

Testlerde "yalancı pozitif" riski

New York’ta eczanelere test izni verildi, hastanelerde vatandaşların sağlıkçı gözetiminde kendi kendilerine test yapmasına izin çıktı.

Ancak uzmanlara göre testlerden tutarlı sonuç almak da hayati önemde.

Iowa Üniversitesi Transplant Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Doç. Dr. Dilek İnce, antikor testlerinin "yalancı pozitif" olma olasılığına dikkat çekerek, "Biz bu hastaların COVID-19 hastası olduğunu düşünebiliriz ama onlar yakın zamanda başka bir koronavirüsle enfekte olmuş olabilirler" dedi.

[Doç. Dr. Dilek İnce - Iowa Üniversitesi Transplant Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü ]

İnce, hastanın irtibatta olduğu kişilerin test edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Onların irtibatta ve temasta olduğu kişileri saptamamız lazım ki bu virüsün çevreye hızla yayılmasını engelleyelim. Ancak ondan sonra ekonomiyi faaliyete geçirebiliriz"

"Testler yüzde 73-75 oranında doğru"

New York Brooklyn Hastanesi'nden Dr. Sine Aras Akten ise testlere ilişkin "Yüzde 73-75 oranında tespit doğru. Fakat kalan yüzde 30 yani her 30 hastada maalesef yanlış ya da eksik sonuç verme gibi hata payları var" ifadelerini kullandı.

[Dr. Sine Aras Akten - New York Brooklyn Hastanesi ]

ABD'de ekonomik krizin derinleşmesi protestoların artmasını ve kısıtlamaların gevşetilmesini tetikledi. Ancak bilim çevrelerinde bu adımların aceleye getirildiği görüşü hakim.