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Afrika'da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 binden fazla arttı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352 oldu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352'ye çıktı.
Şimdiye kadar 16 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.
Kıtada COVID-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 116 kişi artarak bin 959'a ulaştı.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.
Etiketler: afrika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 12:39
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