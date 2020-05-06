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İran'da 78 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 680 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 418'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 101 bin 650'ye yükseldiğini kaydetti.
Cihanpur ayrıca virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu, 81 bin 587 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 13:04
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