Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre keşfedilen yeni gezegene Kepler-1649c adı verildi.

Kepler Uzay Teleskopu tarafından keşfedildiği açıklanan gezegen Cygnus takımyıldızında Dünya'dan 300 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor.

Kepler-1649c'nin, dış gezegenler arasında Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olduğu ve benzer bir sıcaklığa sahip olduğu açıklandı.

Dünya'nın büyüklüğünün 1.06 katı olan gezegen, Dünya'nın Güneş'ten aldığı ışığın yüzde 75'ini alıyor.

SETI Enstitüsü yazarı Jeff Coughlin, "Boyut ve olası sıcaklık açısından, bu, Kepler ile şimdiye kadar bulunmuş olan Dünya'ya en çok benzeyen gezegen." dedi.