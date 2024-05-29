Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 21:54

Jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'un suçlu olup olmadığı kararı için toplandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta süren “sus payı” davasında jüri heyeti, onun suçlu olup olmadığına karar vermek için müzakerelere başladı.

Jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'un suçlu olup olmadığı kararı için toplandı

Trump’ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında sona yaklaşıldı.

Tarafların dün yaptığı kapanış konuşmalarından sonra 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın yargılandığı 34 suçlamadan suçlu olup olmadığı konusunda karara varmak için mahkeme binasında kendileri için ayrılan özel odaya çekildi.

Jüri üyelerinin, Trump hakkındaki suçlamaların her biri için oybirliği ile suçlu olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Herhangi bir suçlama maddesi üzerinde fikir birliğine varılamaması durumunda hakim, jüri üyelerinin çıkmaza girdiğine hükmederek davayı düşürebiliyor.

Jüri heyetinin karara varmasının kaç gün alacağı ise bilinmiyor. Hukuki gözlemciler, davanın önemine binaen heyetin kararının önümüzdeki haftaya sarkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davası New York'ta başladı
Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davası New York'ta başladı

“Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi”

Öte yandan jüri heyeti müzakerelere devam ederken, hakim, Trump’tan mahkeme binasından ayrılmamasını istedi.

Bugünkü duruşmaya katılan oğlu Donald Trump Jr. ve avukatı Alina Habba ile mahkeme salonundan ayrılan Trump, gazetecilere, “Bu suçlamaları Rahibe Teresa bile yenemezdi.” diye konuştu.

Jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'un suçlu olup olmadığı kararı için toplandı

Trump, davanın başkanlık seçimlerinde rakibi olan Joe Biden hükümeti tarafından siyasi gerekçe ile açıldığını savunarak, “Burada olup biten, daha önce kimsenin görmediği düzeyde (siyasi) silahlanmadır ve buna izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın dava süreçleri
Trump'ın dava süreçleri

Trump’ın "sus payı" davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
BM: 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
İsrail’in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
22:57
Sahte basın kartı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
22:48
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
22:55
BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti
22:35
Adana'daki TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor
22:30
İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ