BBC'ye konuşan Josep Borrell, Putin'in blöf yapmadığı iddiasının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Sözleri, Rusya'nın kısmi bir seferberlik başlatması ve Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesi sırasında geldi.

Ancak Rus kuvvetleri Ukrayna'nın karşı saldırısıyla geri püskürtüldü.

Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an çünkü Rus ordusu bir köşeye itildi ve Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi çok kötü" dedi.

Borrell, AB'nin silah arzının azaldığına dair endişeleri reddetti ve Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya, Putin ve müttefiklerine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve diplomatik faaliyetler yürütmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in "blöf yapmıyorum" açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından yedi ay sonra analistler, Putin'in güçlerinin geri planda olduğu konusunda hemfikir, ancak Putin, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan" bir "diplomatik çözüme" ulaşılması gerektiğini söyledi.

Aksi takdirde savaşı bitirebiliriz ama barış olmaz ve bir savaş daha çıkar” dedi.

Putin, bu hafta başında ulusa hitaben yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli imha silahlarına sahip olduğunu ve ellerinde olan tüm araçları kullanacağını söyledi ve "blöf yapmıyorum" dedi.

Aynı zamanda, zorunlu askerlik görevi bulunan 300 bin Rus'un çağrıldığını duyurdu.