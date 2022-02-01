Boris Johnson'ın, Başbakanlık binasında düzenlenen ve COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili yayımlanan raporun ardından Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada söz alan milletvekili Ian Blackford, Başbakanı "parlamentoyu kasten yanlış yönlendirmekle" suçladı.

"Başbakan parlamentoyu kasten yanlış yönlendirdi"

Blackford, "Gerçekleri konuşalım. Başbakan, parlamentoya tüm yönlendirmelerin eksiksiz takip edildiğini, parti olmadığını, COVID-19 kurallarına uyulduğunu söyledi ve 'Bunun bir iş etkinliği olduğuna inandım.' dedi. O zaman kimse sana inanmadı ve şimdi kimse sana inanmıyor Başbakan. İşin özü, Başbakan parlamentoyu kasten yanlış yönlendirdi" diye konuştu.

İfadelerini geri alması için defalarca uyarıldı

Parlamento Başkanı Lindsay Hoyle ise Blackford'a "kasten yanlış yönlendirme" ifadelerini geri alması için defalarca uyarıda bulundu ancak milletvekili geri adım atmadı.

Blackford'un, "Başbakana, gerçeği söyleyeceğine güvenilemiyorsa bu benim suçum değil" ifadesinin ardından Hoyle, milletvekilinden parlamentoyu terk etmesini istedi.

Milletvekili Blackford, Hoyle konuşmasını bitirmeden parlamentodan ayrıldı.

İngiltere'de parlamento kurallarına göre, milletvekillerinin tartışmalar sırasında birbirlerini yalan söylemek veya Avam Kamarası'nı kasten yanıltmakla suçlamalarına izin verilmiyor.

Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti

İngiltere'de Başbakanlık binasında düzenlenen ve COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili bugün yayımlanan raporda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği öne sürülmüştü.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in hazırladığı raporda, bazı toplantılarda "yalnızca hükümetin kalbinde çalışanlardan beklenen yüksek standartlar değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz halkından beklenen standartlara uymada ciddi başarısızlıklar olduğu"na dikkat çekilmişti.

Metinde, "Farklı zamanlarda 10 Numara (Başbakanlık) ve Kabine Ofisi'nin farklı bölümleri, liderlik ve muhakeme başarısızlıkları gösterdi. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi" ifadesi kullanılmıştı.