Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı
[Fotoğraf: AA]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.
Katsina Polis Sözcüsü Gambo Isah, saldırıları doğruladı.
Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, silahlı kişilere yönelik hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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