İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak" dedi.

The video of Roman Protasevich makes for deeply distressing viewing.



As a journalist and a passionate believer in freedom of speech I call for his immediate release.



Belarus' actions will have consequences. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 25, 2021

Belarus'ta uçak krizi

Atina'dan 23 Mayıs'ta Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan eski genel yayın yönetmeni ve bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.