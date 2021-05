İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak" dedi.

The video of Roman Protasevich makes for deeply distressing viewing.



As a journalist and a passionate believer in freedom of speech I call for his immediate release.



Belarus' actions will have consequences.