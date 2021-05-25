Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 10 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Ramallah'taki Celezon Filistin Mülteci Kampı'ndan bir kadın ile kızının da gözaltına alınanlar arasında olduğu vurgulandı.

İsrail güçleri evlere baskın düzenliyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.