Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak
Azerbaycan Milli Meclisi, Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması yönündeki kararı onayladı.
Azerbaycan'da, Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Bosna Hersek'te (Saraybosna) Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Azerbaycan ile Bosna Hersek arasında ilişkiler 9 Şubat 1995'te başladı.
Azerbaycan'ın Sırbistan Büyükelçiliği aynı zamanda Bosna Hersek'e akredite olarak faaliyet gösteriyor.
Etiketler: Azerbaycan Bosna Hersek
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