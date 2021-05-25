Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, koronavirüse karşı 7,5 milyonluk nüfusunun tamamını aşılamaya yetecek kadar doz temin etmişti.

Ancak bölgede aşıya talep henüz istenen seviyede gerçekleşmedi. Bunun üzerine hükümetten yapılan açıklamada, temin edilen Pfizer-BioNTech aşılarının ilk partisinin yalnızca 3 aylık bir süresinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Eylülde toplu aşılama bitecek

Sağlık Koruma Merkezi eski denetçisi Thomas Tsang, RTHK radyosuna yaptığı açıklamada, tüm aşıların son kullanma tarihinin bulunduğunu ve mevcut planlamalara göre BioNTech aşılarının yapıldığı toplu aşılama merkezlerinin eylül itibarıyla faaliyetlerini durduracağını söyledi.

Tsang, tüm dünyanın aşı için mücadele ettiği bu süreçte Hong Kong'un "kullanılmayan aşı yığınının üzerinde oturmasının" doğru olmadığını belirtti.

Tsang ayrıca, yeni dozların temin edilemeyebileceğini vurgulayarak yılın kalanında muhtemelen eldeki aşıların kullanılacağını kaydetti.

Worldometer internet sitesine göre Hong Kong'da şu ana kadar 11 bin 836 COVID-19 vakası tespit edildi. Virüsten ölenlerin toplam sayısı ise 210.