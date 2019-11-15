Johnson'a, BBC Radyo'da katıldığı programda, parlamento tarafından hazırlanan raporun 12 Aralık seçimleri öncesi kamuoyuna neden açıklanmadığı soruldu.

Sürecin seyrinde gittiğini vurgulayan Johnson, sadece seçimden dolayı "prosedürleri değiştirmek için kesinlikle hiçbir neden görmediğini" söyledi.

Johnson, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin iddialar konusunda da "Buna dair bir kanıt yok." dedi.

Muhafazakar Partiye kaç Rus zengin tarafından bağışta bulunulduğu yönündeki soruya Johnson, "Muhafazakar Parti'ye yapılan tüm bağışlar uygun şekilde incelendi ve kamuoyuna açıklandı. Bu gerçeği bizim önümüze getirmek için onu araştırma ekiplerinize bırakacağım. Hepsi orada." cevabını verdi.

Rapor, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumuyla 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti.

Komitenin Başkanı Dominic Grieve, içeriğinin açıklanması için Başbakanlığın onayını bekleyen raporun 28 Ekim'de yayımlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etmişti.

Muhalefet ise Johnson hükümetinin, raporun yayımlanmasını engelleyerek gerçekleri saklamaya çalıştığını, raporun Rusya ile Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin yeni sorulara yol açabileceğini ileri sürmüştü.

Soruşturma

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesine ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saatte 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı.

GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA