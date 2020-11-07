ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken Demokrat aday Joe Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını söyleyen Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

Sayılan oyların bu yarışı kazanacaklarını gösterdiğini anlatan Biden, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz'' dedi.

[ABD'de başkanlık yarışı]

Demokrat Başkan adayı Joe Biden: Benim sorumluluğum bütün ulusu temsil etmek. Ülkemizin geleceğiyle ilgili hiç bu kadar umutlu olmamıştım. 300 delege kazanacağımı düşünüyorum. pic.twitter.com/1JgsjZyrTA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2020

''Demokrasi işliyor, oylarınız sayılacak"

Amerikan halkının kendisine koronavirüs salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getiren Biden, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

[ABD'de başkanlık yarışı]

Demokrat Başkan adayı Joe Biden: Oylar sayılırken sakinliğimizi korumalıyız. pic.twitter.com/zeExN6viEF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 7, 2020

Biden, ''Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim'' dedi.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları hala netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Donald Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.