Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Joe Biden Dışişleri Bakanlığına Antony Blinken'i getirecek
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, kabinesini şekillendirmeye başladı.
ABD medyasında yer alan habere göre, Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'i getirecek.
Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
Etiketler: Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri ABD
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