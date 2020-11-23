Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti
Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 3 polis hayatını kaybetti.
Enbar vilayet merkezi Sakkar bölgesi içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca DEAŞ'lı teröristler tarafından pusu kuruldu.
Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını söyledi. Ahmed Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.
DEAŞ'ın kırsal bölgelerde saldırıları devam ediyor
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
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