Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir günde 13 bin yeni vaka
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 157 artışla 2 milyon 140 bin 208'e çıktı.
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 13 bin 585 kişiden 2 bin 69'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14 oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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