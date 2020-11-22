Yeni tip koronavirüs (COVID-29) salgınının ana gündem maddesini oluşturduğu, sanal ortamdaki zirvenin kapanış bildirisinde COVID-19 sonrası ülkelerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışılacağı vurgulandı.

Bildiriye göre, zirvede, gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede destekleneceği belirtilirken, kredi borcu ödemelerinin haziran ayına kadar 6 ay daha uzatılması kararlaştırıldı.

Bildiride, 46 ülkenin, kredi borcu erteleme kararından yararlanmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

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G20 16'ncı dönem başkanlığı İtalya'ya devredildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, G20 Zirvesi 16'ncı dönem başkanlığını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye devretti.

Dönem başkanlığını devralan Conte, Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, ev sahipliğini yapacakları 16'ncı G20 zirvesinin hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.