İnternet üzerinden "Kızımı PKK'dan geri alın. Terörist olmasını önleyin" başlığıyla başlattığı imza kampanyasına herkesten destek istedi.

Acılı anne, imza kampanyasına ilişkin duyurusunda, kızının terör örgütü tarafından kaçırılma sürecini anlattı.

Her hafta Başbakanlık önünde eylem yapmasına rağmen Alman makamlarının duyarsız kaldığına dikkati çeken Maide T, "Terör örgütü PKK, Almanya'da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya'da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip" dedi.

Şubat ayından bu yana eylem yapıyor

Kızının, Belçika'da PKK kampında olduğunu öğrendiğini belirten Maide T, "Alman Federal hükumetinin PKK'ya ve diğer terör örgütlerine karşı harekete geçmesini istiyorum" dedi.

Maide T, imza kampanyasının belli bir sayıya ulaşması sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulanacağını açıkladı.

Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.