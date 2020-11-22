Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de aşılama aralık ayında başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de yeni tip koronavirüse karşı aşılamanın 13 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.
Pfizer ve Biontech'in, COVID-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.
Trump yönetiminin COVID-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz" dedi.
Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.
Etiketler: Tıp Dünyası ABD Koronavirüs
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