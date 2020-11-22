Esed rejimi Dera'da ikamet eden ve ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdü.

Aralarında Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden yaklaşık 40 eski askerin bulunduğu toplam 98 kişi, anlaşmada yer alan "uzlaşı" hakkından faydalanmak isterken tutuklanarak, işkence altında öldürüldü.

Syria TV haber sitesine göre, söz konusu uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime müracaat eden eski polis Muaz Ata El-Samidi de dün idam edilerek, cenazesini teslim alması için ailesine bilgi verildi.

Deralıların tutuklulukları sürüyor

Habere göre, Samidi 2012 yılında rejim güçlerinden ayrılmış, 2018 yılında ise aftan yararlanmak için rejim güçlerine teslim olmuş.

2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime müracaat eden onlarca Deralının, hapishanelerde tutukluluk süresi devam ediyor.

Diğer yandan Esed rejimi, geçen hafta Şam'da düzenlenen "uluslararası mülteciler konferansı" ile Suriye halkına "geri dönüş" çağrısında bulunmuş, rejim bölgelerine geri dönecekler için "güvenceler" verileceğini açıklamıştı.