ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 457 bin 683'e ulaştı; son 24 saatte 172 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

COVID-19'u atlatanların sayısı 7 milyon 404 bini geçerken, toplam test sayısı 179 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 172 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 107 binden fazla vakayla California ve 931 binden fazla vakayla Florida izliyor.