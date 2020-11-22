Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 261 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
ABD'de koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 1442 kişi öldü. Ülkede toplam can kaybı 261 bin 843'e yükseldi.
ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 457 bin 683'e ulaştı; son 24 saatte 172 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
COVID-19'u atlatanların sayısı 7 milyon 404 bini geçerken, toplam test sayısı 179 milyonu aştı.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 172 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 107 binden fazla vakayla California ve 931 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Etiketler: Koronavirüs ABD
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