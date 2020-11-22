Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da vizonlarda ilk defa koronavirüs görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildi.
Gelişmenin ardından bin vizon itlaf edildi.
Tarım Bakanlığı, vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
Ülkedeki diğer 3 çiftlikte virüs tespit çalışmaları sürüyor.
DSÖ duyurmuştu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Sıradaki Haber
TRT Haber, Ağdam'daki tahribatı görüntüledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz