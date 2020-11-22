Gelişmenin ardından bin vizon itlaf edildi.

Tarım Bakanlığı, vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Ülkedeki diğer 3 çiftlikte virüs tespit çalışmaları sürüyor.

DSÖ duyurmuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.