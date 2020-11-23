Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump mahkemenin Pensilvanya kararını temyize götürdü
ABD Başkanı Trump, kaybettiği Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz başvurusu yaptı.
Pensilvanya federal mahkemesi, Başkan Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.
Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurduklarını açıkladı.
Trump, davaların çoğunu kaybetti
Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
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