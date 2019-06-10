Lockheed Martin yapımı F-35, diğer üç F-35 uçağı ile tatbikat yaptığı sırada okyanusun kuzeybatısına doğru radardan kayboldu. 41 yaşındaki pilot kazada hayatını kaybetti.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, bugün yaptığı açıklamada, "Pilotun vertigo veya yön hissi kaybı yaşadığını ve bu rahatsızlığından haberi olmadığını düşünüyoruz. Bu durum tecrübesinden bağımsız olarak her pilotun başına gelebilir" dedi.

Japonya'nın kazanın mekanik veya yazılım ile ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını açıklaması ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu F-35 kullanan ülkelerin hava kuvvetlerinde oluşan endişeleri giderebilir.

Kaynak: Reuters