Japonya, ülkeyi vuran 4'üncü koronavirüs salgını dalgasıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Osaka kentinde son haftalarda, vaka sayılarında 3 ay önceki rakamlara göre 5 kat artış kaydedildi. Ayrıca şehirdeki ciddi semptom gösteren hastalar için ayrılan yatak sayısında yüzde 83'lük doluluk oranına ulaşıldı.

Virüsün bulaşıcılığı yüksek İngiliz varyantının bölgeyi etkisi altına aldığı belirtiliyor.

Osaka Üniversitesi Hastanesi (OMPUH) Direktörü Toshiaki Minami, çok sayıda gencin de bu süreçte salgından etkilendiğini, riskin herkes için eşit olduğunu vurguladı.

OMPUH hemşirelik bölümü idarecisi Satskui Nakayama ise bazı yoğun bakım personelinin, "kırılma noktasına" geldiklerini söylediğini iletti. Nakayama, diğer hastanelerle personel değişiminin gerekli olabileceğini aktardı.

Ülkede düzenlenmesi planlanan olimpiyatların salgını daha ciddi boyutlara taşımasından endişe ediliyor.

3 ülkeden gelenlere karantina şartı

Öte yandan Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, salgınla mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı tüm yolculara Japonya'ya ulaşmalarıyla birlikte 3 günlük zorunlu karantina uygulanacağını açıkladı.

Cuma günü yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Maldivler çıkışlı yolcuların karantina süreleri 6 günden 10 güne çıkarılacak.