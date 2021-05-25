İspanya'da Barselona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te sinema salonunun reklamı için yerleştirilen kartonpiyerden yapılma dekoratif dinozor heykelinin içinden 39 yaşında kayıp bir kişinin cansız bedeni çıktı.

Bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra yetkilileri, ilk rapora göre olayın kaza sonucu ölüm olduğunu ve herhangi bir şiddet belirtisi olmadığını açıkladı.

Heykelin içine cep telefonu mu düştü?

Yetkililer, "Tahminlerimize göre bu kişi cep telefonunu heykelin içine düşürmüş. Sonrasında da heykelin başından içeri girerek cep telefonunu almaya çalışmış. Bacağından çıkmaya çalışmış ama başaramamış" dedi.

Cesedin heykelin içinde birkaç gün boyunca kalmış olabileceğini belirten yetkililer, müfettişlerin şu anda şahsın ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklediğini kaydetti.

Kötü kokular cesedi ortaya çıkardı

Yerel basında yer alan haberlerde ise, cesedin 22 Mayıs'ta heykelden gelen kötü kokular sayesinde bulunduğu yazıldı.